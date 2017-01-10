Анонс журнала Ремедиум №12 за 2016 год



No 12 2016 year



Главная тема очередного номера журнала

"ЛИЦЕНЗИЯ VOLENS-NOLENS"

Применение принудительных лицензий в фармацевтическом секторе вызывает ожесточенные споры как в России, так и за рубежом. Одни эксперты говорят о том, что принудительное лицензирование сопоставимо с ядерным оружием и поэтому применение данного инструмента требует особой осторожности. Другие утверждают, что принудительное лицензирование может стать обычным регуляторным механизмом, применение которого не вызывает существенных негативных последствий для развития инноваций. Разобраться в данном споре поможет анализ международного опыта и законотворческих инициатив в России.