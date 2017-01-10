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22 - 01 - 2017 [5:43]
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20.01.2017
«Биннофарм» выходит на рынок безрецептурных лекарств

19.01.2017
«Протек» вложит 6 млрд рублей в модернизацию логистической системы

18.01.2017
ФАС проверит Минздрав на ограничение конкуренции при закупках АРВ-препаратов

17.01.2017
«Протек» вновь стал лидером среди российских фармдистрибьюторов

16.01.2017
Разработан новый метод стабилизации вакцин

13.01.2017
ФАС намерена ужесточить наказание за картели

12.01.2017
В 2017 году все препараты для лечения ВИЧ будут выпускаться в РФ

11.01.2017
Москва может перейти на лекарственное страхование в рамках ОМС в 2017 году

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Анонс

Анонс журнала Ремедиум №12 за 2016 год 10.01.2017 Анонс журнала Ремедиум №12 за 2016 год

No 12 2016 year

Главная тема очередного номера журнала
"ЛИЦЕНЗИЯ VOLENS-NOLENS

Применение принудительных лицензий в фармацевтическом секторе вызывает ожесточенные споры как в России, так и за рубежом. Одни эксперты говорят о том, что принудительное лицензирование сопоставимо с ядерным оружием и поэтому применение данного инструмента требует особой осторожности. Другие утверждают, что принудительное лицензирование может стать обычным регуляторным механизмом, применение которого не вызывает существенных негативных последствий для развития инноваций. Разобраться в данном споре поможет анализ международного опыта и законотворческих инициатив в России.

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Издание зарегистрировано в Комитете по печати РФ
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выдано 25.11.1999
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