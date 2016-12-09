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1 - 01 - 2017 [11:45]
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30.12.2016
Sun Pharma покупает 85,1% «Биосинтеза»

29.12.2016
Правительство усовершенствует процедуру госзакупок лекарств

28.12.2016
Фармпроизводство в Подмосковье выросло на 20%

27.12.2016
Обвиняемые в заключении картеля фармкомпании пошли на сделку с ФАС

26.12.2016
Минздрав не станет расширять перечень ЖНВЛП в 2017 году

23.12.2016
Импорт готовых ЛС в Россию вырос на 8,1% в рублях

22.12.2016
Обвиняемые в заключении картеля фармкомпании пошли на сделку с ФАС

21.12.2016
Подписаны документы о создании общего рынка лекарств в ЕАЭС

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Анонс

Анонс журнала Ремедиум №11 за 2016 год 09.12.2016 Анонс журнала Ремедиум №11 за 2016 год

No 11 2016 year

Главная тема очередного номера журнала «Карусель локализации» 

Российская регуляторная система нацелена на развитие отечественной фарминдустрии, в т. ч. путем локализации производства зарубежных компаний. Однако развернутые регуляторные меры носят не столько мотивационный, сколько стимулирующий характер, т. е. действуют за счет угроз неполучения преимуществ на фармрынке.  Анализ применения действующих норм может способствовать более рациональному планированию бизнес-процессов фармпроизводства.

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Издание зарегистрировано в Комитете по печати РФ
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выдано 25.11.1999
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