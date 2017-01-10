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6 - 02 - 2017 [1:15]
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03.02.2017
Российский рынок препаратов против эректильной дисфункции демонстрирует рост

02.02.2017
Роспотребнадзор рассказал о достижениях иммунопрофилактики в России

01.02.2017
ФАС напомнила Минздраву о необходимости правильного ведения реестра цен на лекарства

31.01.2017
ФАС представила поправки в закон об обращении ЛС

30.01.2017
Минздрав разработал три варианта лекарственного страхования

27.01.2017
В Госдуме появился совет по развитию биотехнологий и медпромышленности

26.01.2017
Минздрав назвал лучшие проекты государственно-частного партнерства

25.01.2017
В Кировской области появится новое фармпроизводство

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Анонс

Анонс журнала Ремедиум №12 за 2016 год 10.01.2017 Анонс журнала Ремедиум №12 за 2016 год

No 12 2016 year

Главная тема очередного номера журнала
"ЛИЦЕНЗИЯ VOLENS-NOLENS

Применение принудительных лицензий в фармацевтическом секторе вызывает ожесточенные споры как в России, так и за рубежом. Одни эксперты говорят о том, что принудительное лицензирование сопоставимо с ядерным оружием и поэтому применение данного инструмента требует особой осторожности. Другие утверждают, что принудительное лицензирование может стать обычным регуляторным механизмом, применение которого не вызывает существенных негативных последствий для развития инноваций. Разобраться в данном споре поможет анализ международного опыта и законотворческих инициатив в России.

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Издание зарегистрировано в Комитете по печати РФ
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выдано 25.11.1999
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