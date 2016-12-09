Анонс журнала Ремедиум №11 за 2016 год



No 11 2016 year



Главная тема очередного номера журнала «Карусель локализации»

Российская регуляторная система нацелена на развитие отечественной фарминдустрии, в т. ч. путем локализации производства зарубежных компаний. Однако развернутые регуляторные меры носят не столько мотивационный, сколько стимулирующий характер, т. е. действуют за счет угроз неполучения преимуществ на фармрынке. Анализ применения действующих норм может способствовать более рациональному планированию бизнес-процессов фармпроизводства.