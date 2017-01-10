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10.01.2017
Анонс журнала Ремедиум №12 за 2016 год
No 12 2016 year
Главная тема очередного номера журнала
Применение принудительных лицензий в фармацевтическом секторе вызывает ожесточенные споры как в России, так и за рубежом. Одни эксперты говорят о том, что принудительное лицензирование сопоставимо с ядерным оружием и поэтому применение данного инструмента требует особой осторожности. Другие утверждают, что принудительное лицензирование может стать обычным регуляторным механизмом, применение которого не вызывает существенных негативных последствий для развития инноваций. Разобраться в данном споре поможет анализ международного опыта и законотворческих инициатив в России.
Архив журнала Ремедиум
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Издание зарегистрировано в Комитете по печати РФ
Рег. свидетельство ПИ №77-1138,
выдано 25.11.1999
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